Пожар по повышенному номеру тушат в Кировском районе

Ранг пожара повысили до № 1-Бис. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Ранг пожара повысили до № 1-Бис. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

В ночь на 1 мая в Кировском районе Петербурга на дороге на Турухтанные острова, 24/5, произошел пожар. Огонь охватил одноэтажное здание.

Сообщение о пожаре поступило в 23.41.

Пламя распространилось по площади в 200 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по городу. Горит кровля здания и расположенный рядом склад покрышек.

Ранг пожара повысили до № 1-Бис. В ликвидации пожара участвовали 27 человек личного состава МС и шесть единиц спецтехники. О пострадавших не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сегодня днем спасатели тушили квартирный пожар на Казанской улице. На месте работали 15 сотрудников МЧС. Возгорание случилось в пятницу, 30 апреля, в двухкомнатной квартире дома №20.