Квартирный пожар на Казанской тушили 15 спасателей

Квартирный пожар на Казанской тушили 15 спасателей
Место происшествия. Фото: скрин "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Сегодня днем спасатели тушили квартирный пожар на Казанской улице. На месте работали 15 сотрудников МЧС.

Возгорание случилось в пятницу, 30 апреля, в двухкомнатной квартире дома №20. Фотографии с места происшествия опубликовали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Сигнал о ЧП поступил сотрудникам МЧС в 14:52. К месту происшествия оперативно прибыли 15 сотрудников на трех спецмашинах. Огонь вспыхнул в одной из комнат и на балконе. Так же огонь распространился на балконы 3 и 4 этажей. К 15:14 огнеборцы потушили пламя.

Причины случившегося и информация о вохможных пострадавших не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели прибыли тушить ночной пожар на Кораблестроителей, но огня на месте не оказалось.

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