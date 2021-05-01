1 мая в Пулково в назначенный час не вылетят шесть самолетов

Сегодня, 1 мая, в петербургском аэропорту Пулково задержали четыре внутренних рейсов и два международных, сообщается на сайте аэровокзала. Причины задержек не указываются.

Так, с задержкой вылетит рейс UX 978 до Барселоны. Изначально планировалось, что самолет авиакомпании «Air Europa» поднимется в небо в 02:00, однако по неизвестным причинам рейс был задержан.

Далее задержаны два рейса FV 5605 и U6 547 до Сочи. Первый самолет должен был вылететь в 11:50, а второй 08:05, но время вылета сдвинули.

Затем с опозданием отправиться рейс SU 047 до Москвы. Вылет планировался на 14:10, но теперь самолет поднимется в небо позже.

Помимо этого, людям, собравшимся на Кипр, в Пафос придется ожидать больше положенного. Так с задержкой вылетит рейс U6 1805. Изначально планировалось, что вылет будет в 09:20.

И еще пассажирам одного внутреннего рейса придется проявить терпение -U6 511 до Симферополя. Теперь самолет не полетит, как собирался в 15:45.

Все остальные рейсы, судя по информации воздушной гавани, вылетят в назначенное время. Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или по другим причинам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что инспекторы управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль 730 попугаев, прилетевших в Пулково из Киргизии.