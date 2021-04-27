Киргизские попугаи прошли ветеринарный контроль в Пулково

Киргизские попугаи прошли ветеринарный контроль в Пулково
Ветеринарный контроль прошли 730 попугаев. Фото: Россельхознадзор

Инспекторы управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль 730 попугаев, прилетевших в Пулково из Киргизии.

Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора. Здоровье попугаев проверяли в грузовом терминале аэропорта Пулково. Контроль пришлось пройти 730 попугаям.

Пернатых, среди которых были кореллы, волнистые и ожереловые попугаи, отправил самолетом гражданин Киргизии. Получателем выступило частное лицо из Петербурга.

Ветеринарный контроль прошли 730 попугаев. Фото: Россельхознадзор

«Все попугаи успешно прошли ветеринарный контроль и были допущены к дальнейшему следованию», — заключили в пресс-службе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россельхознадзор в Пулково проверил здоровье 300 гусят. Сотрудники ведомства проконтролировали ввоз 300 племенных суточных гусят.

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