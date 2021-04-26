Россельхознадзор в Пулково проверил здоровье 300 гусят

Россельхознадзор в Пулково проверил здоровье 300 гусят
Маленькие пернатые прибыли в Петербург из племенного птицезавода, расположенного в Башкортостане. Фото: Россельхознадзор

Инспекторы регионального управления Россельхознадзора провели в петербургском аэропорту Пулково ветеринарный контроль 300 гусят.

Как сообщает пресс-служба управления, ветеринарный контроль гусят проводился в грузовом терминале Пулково. Сотрудники ведомства проконтролировали ввоз 300 племенных суточных гусят.

Маленькие пернатые прибыли в Петербург из племенного птицезавода, расположенного в Башкортостане. Фото: Россельхознадзор

Маленькие пернатые прибыли в Петербург из племенного птицезавода, расположенного в Башкортостане. Они через Пулково отправятся в адрес фермерского хозяйства в Ленобласти.

«В ходе ветеринарного контроля нарушений не выявлено, гусята направлены к получателю», — добавили в пресс-службе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россельхознадзору Петербурга не понравились семечки в сетевых гипермаркетах. В результате руководство торговых комплексов привлечены к административной ответственности.

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