Россельхознадзору Петербурга не понравились семечки в сетевых гипермаркетах

Россельхознадзору Петербурга не понравились семечки в сетевых гипермаркетах
Семена в гипермаркетах не соответствую требованиям Россельхознадзора. Фото: pixabay.com

Управление Россельхознадзора нашло нарушения продажи семян сельскохозяйственных растений в сетевых гипермаркетах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Об этом сообщается в пресс-служба ведомства.

В планах организации было проверить сетевые гипермаркеты, которые продают в розницу семена и посадочный материал.

Так, ведомство изучило почти 3,5 тыс. партий семенного материала, при этом около 1,5 тыс. из них реализовывались с нарушениями.

То есть пакетики с семенами будущих овощей и фруктов находились в обороте с многочисленными отступлениями от правил. В документах не было указаний сортов и посевного качества.

Таким образом, руководство торговых комплексов привлечены к административной ответственности

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербургская таможня задержала контрабандиста, перевозившего через границу доски на 45 млн рублей.

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