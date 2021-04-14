Петербургская таможня задержала контрабандиста, перевозившего через границу доски на 45 млн рублей

Объем был более 4600 метров кубических.Фото: пресс-службы таможни по Петербургу.

Объем был более 4600 метров кубических.Фото: пресс-службы таможни по Петербургу.

В Петербурге таможня вновь установила факт контрабандного вывоза лесоматериалов. Об этом сообщает пресс-служба Петербургской таможни.

Через таможню пытались перевезти в большом количестве еловые и березовые доски, в связи с этим Петербургская таможня завела четыре уголовных дела.

Стоимость этих досок составила 45,3 миллиона рублей, а объем более 4600 метров кубических.

Оперативники выяснили, что недобросовестный участник незаконно вывозил в Эстонию лесоматериалы.

Когда работники таможни устроили проверку, то выяснили, что между российской компанией и эстонской организацией в 2015-2017 годах были заключены контракты. При том там были поддельные документы.

В общей сложности таможня возбудила девять уголовных дел по фактам совершения контрабанды лесной промышленности и семь уголовных дел по фактам уклонения от уплаты платежей в особо крупном размере.

При этом, общая сумма незаконного вывезенного лесоматериала составила 122,8 миллиона рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге ТЭК сообщил о графике отключения горячей воды этим летом.