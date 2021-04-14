ТЭК сообщил о графике отключения горячей воды этим летом

С 11 мая по 23 августа пройдут испытания тепловых сетей. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «ТЭК СПб».

Так, с 11 мая теплоэнергетики начнут проверку тепловых сетей на прочность и плотность.

Отмечается, что для комфорта петербуржцев на сайте предприятия стал доступен онлайн-сервис. Необходимо зайти на сайт«ТЭК СПб», ввести район, улицу и номер своего дома, чтобы выяснить даты начала и окончания профилактических работ.

Сообщается, что в этом году в период с 11 мая и до 23 августа организация проведет 263 проверки сетей в 17 районах Петербурга, а также в Гатчинском, Тосненском и Всеволожском районах Ленобласти.

Отмечается, что в этом году удалось сократить сроки летнего отключения горячей воды. То есть в большей части домов горячей воды не будет от 1 до 4 дней.

Отмечается, что меньше всего сроки отключения воды будут для почти 6 тыс. зданий в Калининском, Выборгском, Красногвардейском, Красносельском, Кировском, Московском, Невском, Приморском, Пушкинском и Фрунзенском районах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области в Кировском районе 14 апреля в 15 часов разведут Ладожский мост через реку Неву.