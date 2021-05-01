Гостиница для животных, аренда недвижимости и спорт: аналитики назвали самые популярные товары и услуги перед майскими

Вырос спрос на аренду жилья в городе и пригороде. Фото: pixabay.com

Вырос спрос на аренду жилья в городе и пригороде. Фото: pixabay.com

В преддверии майских праздников максимальную популярность у людей набрала услуга передержки домашних питомцев. Так, вероятно, в свое отсутствие хозяева животных доверяют животных специальным гостиницам. Об этом сообщает «RT» ссылаясь на данные сервиса «Объявления Вконтакте».

Эксперты вычислили, что также незадолго перед майскими «каникулами» люди ищут товары и услуги, которые как-то связаны с недвижимостью. Важно, что услуга востребована и в центре города, и за его пределами.

Известно, что интернет-пользователей в 1,5 раза больше стало интересовать посуточное снятие жилья.

Помимо этого, сообщается, что спрос возник и на покупку земельных участков на майские праздники. Также многие не прочь сдать свой дом в аренду в период затяжных выходных.

К тому же горожане не изменяют ежегодным традициям, и с наступлением последнего весеннего месяца начали активно приобретать спортивные товары.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин подписал закон о запрете изымать домашних животных у должников.