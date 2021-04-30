Путин подписал закон о запрете изымать домашних животных у должников

Путин подписал закон о запрете изымать домашних животных у должников
Поправки коснутся Гражданского процессуального кодекса. Фото: pixabay

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому запрещается изымать домашних животных за долги. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Авторами инициативы стали главы комитетов по госстроительству и законодательству и по экологии — Павел Крашенинников и Владимир Бурматов.

Поправки коснутся Гражданского процессуального кодекса.

Теперь в перечень имущества, которое запрещено изымать за долги, внесены домашние животные. К ним относятся кошки, собаки и другие питомцы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что депутаты ЗакСобрания Петербурга предложили ввести лимит на количество собак и кошек в квартирах. Сейчас в парламенте разрабатывается закон, который позволит властям регионов устанавливать максимальное количество собак и кошек в квартирах россиян.

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