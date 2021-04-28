В Петербурге депутаты предлагают ограничить число домашних животных в квартирах

Парламентарии пока не определились, сколько животных стоит разрешить для проживания в квартирах. Фото: Pixabay

Парламентарии пока не определились, сколько животных стоит разрешить для проживания в квартирах. Фото: Pixabay

Депутаты ЗакСобрания Петербурга предложили ввести лимит на количество собак и кошек в квартирах.

Сейчас в парламенте разрабатывается закон, который позволит властям регионов устанавливать максимальное количество собак и кошек в квартирах россиян. Как сообщает «Парламентская газета», документ будет отправлен на рассмотрение в Госдуму.

Петербургский депутат Денис Четырбок рассказал, что такая идея возникла после жалоб горожан. Они заявляли, что их соседи заводили настоящие питомники для животных в своих квартирах. Так, один хозяин жилплощади держал в 55-метровой квартире 62 собаки породы хаски.

Парламентарии пока не определились, сколько животных стоит разрешить для проживания в квартирах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из бюджета Петербурга выделят средства на приюты для бездомных животных.