Из бюджета Петербурга выделят средства на приюты для бездомных животных

Из бюджета Петербурга выделят средства на приюты для бездомных животных
Власти помогут приютам для животных. Фото: pixabay.com

Речь идет о субсидиях на сумму более чем в 4 миллиона рублей.

Власти Санкт-Петербурга в 2021 году выделят из бюджета 4 миллиона 143 тысячи на субсидии для приютов, где содержатся бездомные животные. Соответствующее постановление уже подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов, о чем сегодня, 26 апреля, сообщили в пресс-службе Смольного.

Известно, что сумма увеличилась в два раза по сравнению с прошлым годом. Распределением средств займется Управление ветеринарии в соответствии с отбором, проводимым путем запроса предложений претендентов на получение субсидий. Специалисты отследят, чтобы у приюта было здание и помещения для животных.

«Полученные деньги владельцы приютов смогут направить на оплату электроэнергии, отопления, потребления газа, водоснабжения и водоотведения»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в центре «Велес» приютили зайца, который чуть не попал под колеса машины.

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