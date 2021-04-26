Из бюджета Петербурга выделят средства на приюты для бездомных животных

Речь идет о субсидиях на сумму более чем в 4 миллиона рублей.

Власти Санкт-Петербурга в 2021 году выделят из бюджета 4 миллиона 143 тысячи на субсидии для приютов, где содержатся бездомные животные. Соответствующее постановление уже подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов, о чем сегодня, 26 апреля, сообщили в пресс-службе Смольного.

Известно, что сумма увеличилась в два раза по сравнению с прошлым годом. Распределением средств займется Управление ветеринарии в соответствии с отбором, проводимым путем запроса предложений претендентов на получение субсидий. Специалисты отследят, чтобы у приюта было здание и помещения для животных.

«Полученные деньги владельцы приютов смогут направить на оплату электроэнергии, отопления, потребления газа, водоснабжения и водоотведения»,

— говорится в сообщении.

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