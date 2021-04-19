В центре «Велес» приютили зайца, который чуть не попал под колеса машины

В карантинном центре помощи диким животным «ВЕЛЕС» появился новый обитатель.

Маленького зайчонка привезла женщина. По ее словам, заяц чуть не попал под колеса.

Некоторые пользователи Сети отметили, что заяц должен жить в лесу.

«Все зайчата в лесу сидят одни, и, пробегая мимо него, любая зайчиха их кормит. Природой так заложено. И, простите, кормить травоядное животное нонсенс, трава везде без ограничения, это не хищник», – рассказал директор РКЦентр «ВЕЛЕС» Александр Федоров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 19 марта Заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Сергей Соловьев вместе с волонтерами посетил российский карантинный центр диких животных «Велес». Об этом сообщает пресс-служба Единой России в Петербурге.