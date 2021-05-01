В Казанском соборе проходит праздничное Пасхальное богослужение

В 23.15 здесь началась полунощница с крестным ходом, а в полночь — литургия. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В 23.15 здесь началась полунощница с крестным ходом, а в полночь — литургия. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Православные готовятся отметить Пасху. Прихожане пришли на богослужение в Казанском соборе. Праздничную службу возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Церемония началась в 23:15. Прямую трансляцию можно посмотреть на городском ТВ.

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В 23.15 здесь началась полунощница с крестным ходом, а в полночь — литургия.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, как определяется дата Пасхи. Дата Пасхи каждый год исчисляется по лунному календарю. Согласно решению первого Вселенского собора Христианских церквей Пасха должна отмечаться после иудейской.