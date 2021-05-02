Украинцев известили об угрозе отключения горячей воды и отопления

В Украине могут отключить газ и воду. Фото: pixabay

В Украине могут отключить газ и воду. Фото: pixabay

Реформирование в системе расчетов за газ в Украине возможно оставят поставщиков коммунальных услуг без права приобретать голубое топливо, а граждан страны лишить горячей воды и отопления. Об этом сообщил руководитель компании «Укртеплокоммунэнерго» Арсентий Блащук накануне, общаясь с «Обозревателем».

Имеется в виду Положение о наложении специальных обязательств (ПСО), которое указывает «Нафтогазу Украины» реализовывать газ поставщикам тепла и горячей воды по установленной цене. Известно, что через 18 дней, 20 мая этого года срок действия бумаги заканчивается и здесь могут вступить в силу рыночные условия.

По мнению Арсентия Блащука, поставщики могут попасть в тупиковую ситуацию, ведь у них не останется денег для оплаты новых счетов.

Сам Блащук задает массу риторических вопросов. Таких как: откуда взять средства, если потребитель платит после использования услуг; куда податься тепловикам; что делать с долгами и прочее.

Отмечается, что руководство Украины должно немедленно принимать меры, иначе уже в конце месяца региональные газовые управления начнут отключать поставщиков тепла от газа.

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