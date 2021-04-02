В Киеве рассказали об общей с НАТО подготовке к войне за Крым

В Киеве откровенно признались о совместной с НАТО организации войны за Крым. Об этом сообщил пресс-секретарь делегации Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Арестович в интервью украинским средствам массовой информации.

По мнению Арестовича, в процессе учений НАТО Defender Europe 2021 будет прорабатываться ситуация вооруженного столкновения, то есть войны с Россией.

Пресс-секретарь делегации заметил, что они особо сфокусируются на Балканах, Крыму и все, что севернее него. Сообщают. что в конце весны-начале лета планируются провести серьезнейшие со времен холодной войны учения НАТО Defender Europe 2021.

Из стран-партнеров альянса к ним особенно привлекаются Украина, Грузия и Молдавия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Крым без помощи Киева справится с проблемой водоснабжения. Об этом сообщил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.