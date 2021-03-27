Крым отклонил требования Украины для решения проблем с водоснабжением

ГД пообещала, что проблемы водоснабжения Крыма будут решены в течение пяти лет. Фото: Baltphoto

ГД пообещала, что проблемы водоснабжения Крыма будут решены в течение пяти лет. Фото: Baltphoto

Крым без помощи Киева справится с проблемой водоснабжения. Об этом сообщил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Так Гемпель отреагировал на слова переговорщика от Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука о том, что Украина рассмотрит вопрос возвращении поставок воды на полуостров, только если там произойдет гуманитарная катастрофа.

Гемпель объяснил, что федеральный центр окажет помощь Крыму и республика с гордо поднятой головой выйдет из этой ситуации. При этом обращаться к Украине с вопросом воды не придется.

В частности, глава комитета заметил, что довольно опасно принимать воду из страны, «где власть не отвечает за свои действия и не в состоянии гарантировать безопасность».

По мнению Гемпеля, тому случаю с блокадой Украиной воды на полуострове необходимо дать правовую оценку, а также возместить причиненный вред.

Глава комитета крымского парламента заявил, что поступки украинских властей преднамеренные и странные.

«Логика и здравый смысл украинских политиков зашкаливают до безумия. Они так горячо признаются в большой любви к крымчанам с экранов, так переживают за нарушение наших прав, что тут же устраивают всевозможные блокады, пытаясь любым способом навредить», — добавил он.

Напомним, что в начале марта Россия призвала Украину прекратить шантажировать Крым водой, уточнив, что дела у республики идут хорошо, поэтому киевские политики завидуют им.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что Российский президент Владимир Путин назвал воссоединение республики Крым с РФ историческим событием, которое говорит об укреплении государства изнутри.