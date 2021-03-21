Путин назвал возвращение Крыма результатом укрепления России

По мнению президента, возвращение Крыма и Севастополя в "родную гавань" было ярким историческим событием. Фото: скриншот "Россия 24"

По мнению президента, возвращение Крыма и Севастополя в "родную гавань" было ярким историческим событием. Фото: скриншот "Россия 24"

Российский президент Владимир Путин назвал воссоединение республики Крым с РФ историческим событием, которое говорит об укреплении государства изнутри.

По словам главы государства, восстановление России как единого централизованного государства было ключевой вехой последних 20 лет. Он заявил об этом в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Путин отметил, что в конце 1990-х Россия подошла к «очень опасной черте», но благодаря терпению и мужеству народа удалось преодолеть все трудности, удержать и восстановить страну, а после восстановить и экономику.

По мнению президента, возвращение Крыма и Севастополя в «родную гавань» было ярким историческим событием. «И это результат укрепления нашего государства изнутри», — заключил политик.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российские власти запретили иностранцем владеть землей в Крыму.