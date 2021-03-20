Российские власти запретили иностранцем владеть землей в Крыму

Также запрет будет действовать в 12 муниципальных образованиях Севастополя. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Также запрет будет действовать в 12 муниципальных образованиях Севастополя. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

С 20 марта в России вступил в силу указ, запрещающий иностранным гражданам и компаниям, а также лицам без гражданства владеть земельными участками в крымских регионах.

Ограничение распространяется на 19 из 25 муниципальных образований Крыма, в том числе на Евпаторию, Керчь, Ялту и Судак. Также запрет будет действовать в 12 муниципальных образованиях Севастополя. На данный момент иностранцы могут владеть землей в Симферополе, Джанкое, Красноперекопске, Белогорском, Красногвардейском и Первомайском районах.

В марте прошлого года президентом был подписан указ, согласно которому Крым попал в перечень приграничных территорий, в границах которых иностранцы не могут быть владельцами земельных участков.

Если в собственности лица все же есть имущество в перечисленных регионах, собственник должен осуществить отчуждение имущества в течение года. В ином случае имущество будет принудительно выставлено на продажу. Средства либо вернут бывшему владельцу, либо передадут государству.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Крым обратится в ООН из-за водной блокады со стороны Украины.