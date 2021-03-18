Крым обратится в ООН из-за водной блокады со стороны Украины

Мурадов добавил, что Крым не собирается просить воду у Украины. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Мурадов добавил, что Крым не собирается просить воду у Украины. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Власти Крыма обратятся в ООН из-за водной блокады, устроенной Украиной. Об этом сообщил постпред республики при президенте РФ, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов.

По словам Мурадова, власти республики «не скандалисты», но они должны осветить эту проблему и вынести ее на международный уровень. «Мир должен знать правду», — подчеркнул политик.

При этом вице-премьер крымского правительства подчеркнул, что власти России способны найти решение самых сложных проблем полуострова и уже неоднократно это доказывали, передает РИА Новости.

Мурадов добавил, что Крым не собирается просить воду у Украины. Он считает, что скоро радость украинских националистов сменится на «осунувшиеся и завистливые лица», когда вопрос вододефицита будет решен.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Лавров заявил, что судьбы России и Крыма связаны навсегда.