В Ленобласти похолодает до минус 5-ти градусов

В начале недели жителей Ленобласти ожидает прохладная погода.
В ночное время суток температура воздуха составит -3…-2 градуса. Местами похолодает до — 5 градусов мороза. Днем ожидается +4…+9 градусов тепла.
Как сообщили в пресс-служба регионального ГУ МЧС, ночью ожидается переменная облачность, утром на юге местами небольшие осадки. Возможны дожди и мокрый снег, на востоке местами выпадет снег. Ветер восточного, северо-восточного направления подует со скоростью 3-8 метров в секунду. Днем порывы ветра могут достигать 15-18 метров в секунду.
Атмосферное давление будет понижаться.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что горожан ждет усиление ветра, который будет разгоняться до 17 метров в секунду. Днем температура воздуха поднимется максимум до плюс шести градусов, может пойти дождь и даже мокрый снег.