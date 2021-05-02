В Ленобласти похолодает до минус 5-ти градусов

Синоптики же сообщают неутешительные новости, такая погода накроет Петербурга и 4 мая. Фото: https://vk.com/vyborg_interesting?w=wall-37888583_998344

Синоптики же сообщают неутешительные новости, такая погода накроет Петербурга и 4 мая. Фото: https://vk.com/vyborg_interesting?w=wall-37888583_998344

В начале недели жителей Ленобласти ожидает прохладная погода.

В ночное время суток температура воздуха составит -3…-2 градуса. Местами похолодает до — 5 градусов мороза. Днем ожидается +4…+9 градусов тепла.

Как сообщили в пресс-служба регионального ГУ МЧС, ночью ожидается переменная облачность, утром на юге местами небольшие осадки. Возможны дожди и мокрый снег, на востоке местами выпадет снег. Ветер восточного, северо-восточного направления подует со скоростью 3-8 метров в секунду. Днем порывы ветра могут достигать 15-18 метров в секунду.

Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что горожан ждет усиление ветра, который будет разгоняться до 17 метров в секунду. Днем температура воздуха поднимется максимум до плюс шести градусов, может пойти дождь и даже мокрый снег.