На КАД между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе перекроют две полосы движения

Две полосы движения перекроют на КАД между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Две полосы движения перекроют на КАД между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Об этом сегодня, 2 мая, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Специалисты будут устранять колейность покрытия.

Отмечается, что ограничения движения будут актуальны с 2 по 6 мая. Полосы перекроют в связи с проведением ремонтных работ – специалисты собираются ликвидировать колейность покрытия проезжей части. На первой и второй полосах также введут ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что КАД полностью перекроют между Таллинским шоссе и ЗСД. Внутреннее кольцо КАД будут перекрывать с 01:00 до 01:20, с 03:00 до 03:20. Внешнее кольцо КАД закроют с 23:00 до 23:20, 01:30 до 01:50.