КАД полностью перекроют между Таллинским шоссе и ЗСД

КАД перекроют в ночь на 1 мая. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

КАД перекроют в ночь на 1 мая. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Дорожные службы полностью перекроют участок петербургской кольцевой автодороги (КАД) на время работ.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», движение закроют по участку КАД между развязками с Таллинским шоссе и ЗСД. Дорога будет перекрыта в ночь на субботу, 1 мая.

Внутреннее кольцо КАД будут перекрывать с 01:00 до 01:20, с 03:00 до 03:20. Внешнее кольцо КАД закроют с 23:00 до 23:20, 01:30 до 01:50.

В это время дорожники будут устанавливать П-образную металлическую опору, на которой размешаются знаки переменной информации автоматизированной системы. Кольцевую перекрывают, чтобы обеспечить безопасность автомобилей, пока идет монтаж конструкции.

Движение остановят с помощью машин прикрытия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на КАД перекроют две полосы между Таллинским шоссе и ЗСД.