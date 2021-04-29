КАД полностью перекроют между Таллинским шоссе и ЗСД

КАД полностью перекроют между Таллинским шоссе и ЗСД
КАД перекроют в ночь на 1 мая. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Дорожные службы полностью перекроют участок петербургской кольцевой автодороги (КАД) на время работ.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», движение закроют по участку КАД между развязками с Таллинским шоссе и ЗСД. Дорога будет перекрыта в ночь на субботу, 1 мая.

Внутреннее кольцо КАД будут перекрывать с 01:00 до 01:20, с 03:00 до 03:20.

Внешнее кольцо КАД закроют с 23:00 до 23:20, 01:30 до 01:50.

В это время дорожники будут устанавливать П-образную металлическую опору, на которой размешаются знаки переменной информации автоматизированной системы. Кольцевую перекрывают, чтобы обеспечить безопасность автомобилей, пока идет монтаж конструкции.

Движение остановят с помощью машин прикрытия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на КАД перекроют две полосы между Таллинским шоссе и ЗСД.

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