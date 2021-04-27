На КАД перекроют две полосы между Таллинским шоссе и ЗСД

На время дорожных работ на внешнем кольце КАД перекроют две полосы между развязкой с Таллинским шоссе и развязкой на пересечении ЗСД и Дачного проспекта.

Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Две полосы будут перекрыты с 29 апреля по 10 мая. За это время дорожники устранят колейность покрытия дороги. На оставшихся свободных полосах водителям ограничат скорость до 50 километров в час.

Перед ремонтируемым участком на КАД установят временные дорожные знаки, водоналивные барберы и световую сигнализацию. Работы будут проводиться круглосуточно, в две смены.

«На участке км 81+800 – км 79+277 всего три полосы движения. Будут закрыты вторая и третья полосы. На участке км 79+277 – км 73+000 всего четыре полосы движения. Будут закрыты третья и четвёртая полосы», — уточнили в пресс-службе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на внутреннем кольце КАД у Приморского шоссе перекроют одну полосу.