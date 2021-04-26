На внутреннем кольце КАД у Приморского шоссе перекроют одну полосу

На внутреннем кольце КАД у Приморского шоссе перекроют одну полосу
Движение будет ограничено. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

На участке КАД в районе развязки с Приморским шоссе на пять дней перекроют одну полосу движения. Ограничение введут в связи с дорожными работами.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», первая полоса движения на внутреннем кольце после развязки с Приморским шоссе будет перекрыта с 26 по 30 апреля.

Там будут менять сборные, железобетонные и прикромочные лотки в полосе безопасности. На время работ также ограничат скорость движения по второй полосе до 50 км/ч. Всего на данном участке две полосы.

Перед участком будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барберы и световая сигнализация. Работы будут проводиться круглосуточно, в две смены.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дорожники досрочно завершили ремонт участка в районе развязки КАД с Пискаревским проспектом.

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