Дорожники досрочно завершили ремонт участка в районе развязки КАД с Пискаревским проспектом

Ремонтные работы в районе развязки КАД с Пискаревским проспектом завершены досрочно.Они начались 19 апреля и должны были продлиться до конца месяца.

Об этом стало известно в воскресенье, 25 апреля. Специалисты закончили работы по замене сборных, открытых лотков в разделительной полосе дороги.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», временные ограничители движения уже демонтированы. Автомобили ездят в штатном режиме,

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге стартовал третий этап ремонта Литейного моста. Работы продлятся до 30 апреля.