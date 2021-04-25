Дорожники досрочно завершили ремонт участка в районе развязки КАД с Пискаревским проспектом

Дорожники досрочно завершили ремонт участка в районе развязки КАД с Пискаревским проспектом
Дорожные службы досрочно закончили работы. Фото: скриншот Google Maps

Ремонтные работы в районе развязки КАД с Пискаревским проспектом завершены досрочно.Они начались 19 апреля и должны были продлиться до конца месяца.

Об этом стало известно в воскресенье, 25 апреля. Специалисты закончили работы по замене сборных, открытых лотков в разделительной полосе дороги.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», временные ограничители движения уже демонтированы. Автомобили ездят в штатном режиме,

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге стартовал третий этап ремонта Литейного моста. Работы продлятся до 30 апреля.

кад новости СПб ремонтные работы


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
После рейда полиция изъяла почти полтысячи автомобилей такси
Рудковская нашла себе опасное хобби на Мальдивах
В Ленобласти по учебной тревоге тушили пожар и спасали от отравления ...
Дорожники досрочно завершили ремонт участка в районе развязки КАД с ...
В Невском районе «Десятка» влетела в бок полиции
ДТП в Пушкине: иномарка на полной скорости влетела в миниатюрную машинку
Премьер Армении Пашинян решил уйти т в отставку
В конкурсе «Учитель будущего» победили шесть студентов ...