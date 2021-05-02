У берегов США перевернулось судно

При крушении судна близ Сан-Диего погибли два и пострадали 23 человека. Фото: Pixabay

При крушении судна близ Сан-Диего погибли два и пострадали 23 человека. Фото: Pixabay

У берегов американского Сан-Диего перевернулось судно.

В результате происшествия два человека погибли, более 20 человек, находившихся на борту, пострадали.

«… 25 человек спасли из воды. К сожалению, двое (из них – ред.) скончались. 23 доставили в местные больницы», — сообщает пожарно-спасательная служба в Twitter.

Отмечается, что у большинства госпитализированных травмы не угрожают жизни. Однако троим требуется срочная медицинская помощь, сообщил представитель службы телеканалу CNN.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что количество судов, оказавшихся в ожидании своей очереди для прохода через Суэцкий канал из-за чрезвычайного происшествия с севшим на мель контейнеровозом, достигло 321. Об этом сообщил глава администрации канала адмирал Усама Рабиа. В связи с этой ситуацией, на данный момент, образовалась «пробка» из 321 судна.