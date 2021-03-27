321 судно ждет своей очереди, чтобы пройти через Суэцкий канал

321 судно ждет своей очереди, чтобы пройти через Суэцкий канал
Контейнеровоз Ever Given сел на мель и перекрыл проход. Фото: Pixabay

Количество судов, оказавшихся в ожидании своей очереди для прохода через Суэцкий канал из-за чрезвычайного происшествия с севшим на мель контейнеровозом, достигло 321. Об этом сообщил глава администрации канала адмирал Усама Рабиа.

В связи с этой ситуацией, на данный момент, образовалась «пробка» из 321 судна.

Напомним, что 23 марта десятки судов оказались в безвыходном положении в районе Суэцкого канала после того, как один из крупнейших в мире контейнеровозов Ever Given сел на мель, перекрыв проход.

Сообщается, что крупногабаритный контейнеровоз возможно будет снят с мели уже 27 марта.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге дорожно транспортное происшествие в Шушарах стало причиной многокилометровой пробки на кольцевой автомобильной дороге вокруг города.

грузовое судно перекрытие движения Суэцкого канала


 

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