ДТП в Шушарах стало причиной многокилометровой пробки на КАД

ДТП спровоцировало едва ли не самую сложную дорожную ситуацию в городе на данный момент. Скриншот: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

ДТП спровоцировало едва ли не самую сложную дорожную ситуацию в городе на данный момент. Скриншот: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Утром в четверг, 25 марта, в Шушарах произошло серьезное ДТП, из-за которого петербуржцам придется постоять во внушительной пробке на Кольцевой автодороге (КАД).

Дорожно-транспортное происшествие случилось на 62-м километре КАД между Шушарами и Софийской улицей. Судя по фото- и видеоматериалам с места аварии, опубликованным в социальных сетях, столкновение было сильным: пострадали несколько автомобилей, похоже ударом их отбросило на разные стороны дороги.

Повреждения сильные, к месту ДТП прибыли эвакуатор и дорожные службы, полицейские, а также скорая помощь. В одной из иномарок, по предварительной информации, есть пострадавший. По данным «Яндекс.Карт» затор составляет около 8 км. Как отмечают очевидцы, пробка собралась и на внутреннем кольце — из-за желающих «поглазеть».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вчера вечером петербуржец лишился «Инфинити» за 6 млн. Машину угнали прямо на Итальянской улице, в самом центре города.