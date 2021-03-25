У петербуржца угнали «Инфинити» за 6 млн на Итальянской улице

В среду, 24 марта, около девяти часов вечера в дежурную часть полиции обратился 53-летний петербуржец, проживающий на набережной Макарова, и заявил об угоне его внедорожника «Инфинити QX80».

Как объяснил пострадавший, инцидент произошел в промежутке между 19:30 и 21:00 возле дома №7 по Итальянской улице в Центральном районе Северной столицы. Неизвестные похитили люксовый внедорожник синего цвета, 2020 года выпуска. Материальный ущерб заявитель оценил в 6 миллионов 200 тысяч рублей.

Автомобиль имеет страховку КАСКО/ОСАГО, но оборудован лишь штатной сигнализацией, без системы слежения. Иномарку заметили около 8 вечера в районе Витебского проспекта, машина двигалась в сторону КАД. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в парадной на Металлистов минувшей ночью жестоко избили пенсионера.