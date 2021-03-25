У петербуржца угнали «Инфинити» за 6 млн на Итальянской улице

У петербуржца угнали &#171;Инфинити&#187; за 6 млн на Итальянской улице
Инцидент произошел в самом центре Петербурга. Скриншот: Google Карты

В среду, 24 марта, около девяти часов вечера в дежурную часть полиции обратился 53-летний петербуржец, проживающий на набережной Макарова, и заявил об угоне его внедорожника «Инфинити QX80».

Как объяснил пострадавший, инцидент произошел в промежутке между 19:30 и 21:00 возле дома №7 по Итальянской улице в Центральном районе Северной столицы. Неизвестные похитили люксовый внедорожник синего цвета, 2020 года выпуска. Материальный ущерб заявитель оценил в 6 миллионов 200 тысяч рублей.

Автомобиль имеет страховку КАСКО/ОСАГО, но оборудован лишь штатной сигнализацией, без системы слежения. Иномарку заметили около 8 вечера в районе Витебского проспекта, машина двигалась в сторону КАД. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в парадной на Металлистов минувшей ночью жестоко избили пенсионера.

внедорожник угон авто


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Приставы Петербурга отыскали уроженца Германии в Конго и заставили ...
Полицейские искали бомбу в «Додо пицце» в Московском районе
На Шаумяна задержали безработного петербуржца с 1 граммом мефедрона, у него ...
Заплатил и не служишь: партия «Новые люди» предлагает ввести компенсацию ...
В «Шаверме» у «Василеостровской» до полусмерти избили ...
Заболеваемость за неделю выросла, а третья волна грозит общепиту – что ...
В Петербурге пенсионер хотел поехать с внуком в санаторий, но стал жертвой ...
В Петербурге 31-летняя женщина организовала банду теневых банкиров, ...