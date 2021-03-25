Прохожие заметили жестоко избитого пенсионера у парадной на Металлистов

В Красногвардейском районе Петербурга жители одного из домов заметили в парадной избитого пенсионера. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел в среду, 24 марта. Скорую помощь вызвали к парадной дома №80 на проспекте Металлистов. 76-летнтнего местного жителя госпитализировали в Мариинскую больницу.

Как стало известно Gazeta.spb, у пострадавшего обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, параорбитальную гематому обеих глаз.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что двое избили мужчину битой, а после лишили телефона и денег в парадной на Московском проспекте.