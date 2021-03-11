Двое избили мужчину битой, а после лишили телефона и денег в парадной на Московском проспекте

В Московском районе Петербурга двое неизвестных избили прохожего из-за мобильного телефона. Впоследствии с карты горожанина списали более 120 тыс. рублей.

Инцидент произошел в среду, 10 марта, в парадной дома №165 по Московскому проспекту. В отдел полиции обратился 30-летний мужчина. Он рассказал, что около 4 часов утра двое неизвестных избили его битой, после чего скрылись с его «iPhone 11».

Как стало известно gazeta.spb, немного позднее с банковской карты АО «Тинькофф Банк», привязанной к номеру телефона заявителя, было списано 125 547 рублей.

Полицейские изучат записи с камер видеонаблюдения, установленных в парадной. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец похитил телефон у спящей на скамейке девушки.