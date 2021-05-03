Ребенок пострадал в результате стрельбы в Вашингтоне

На северо-востоке столицы США, города Вашингтона произошла стрельба. В результате происшествия пострадала семилетняя девочка.
Инцидент произошел в субботу, 1 мая.
Ребенка госпитализировали в критическом состоянии со сквозным огнестрельным ранением в грудь, сообщает The Washington Post.
Стрелявшие разыскиваются. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на место происшествия оперативно прибыли медики и полиция. Пострадавшего госпитализировали с ранением кисти, а стрелка забрали в отдел. Проводится проверка.