Ребенок пострадал в результате стрельбы в Вашингтоне

Ребенок пострадал в результате стрельбы в Вашингтоне
Произошла стрельба. Фото: pixabay

На северо-востоке столицы США, города Вашингтона произошла стрельба. В результате происшествия пострадала семилетняя девочка.

Инцидент произошел в субботу, 1 мая.

Ребенка госпитализировали в критическом состоянии со сквозным огнестрельным ранением в грудь, сообщает The Washington Post.

Стрелявшие разыскиваются. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на место происшествия оперативно прибыли медики и полиция. Пострадавшего госпитализировали с ранением кисти, а стрелка забрали в отдел. Проводится проверка.

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