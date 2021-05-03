Маас рассказал об усложнившейся во время пандемии работе журналистов

Маас заявил об усложнившейся во время пандемии COVID-19 работе журналистов. Фото: Pixabay

Маас заявил об усложнившейся во время пандемии COVID-19 работе журналистов. Фото: Pixabay

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас по случаю Всемирного дня свободы печати отметил, что важность и сложность работы сотрудников СМИ выросла с начала пандемии коронавируса.

«Именно во времена пандемии работа журналистов стала еще более важной и намного более сложной», — сказал он.

С начала пандемии в мире зафиксировано 152 457 481 случай заражения коронавирусом, выздоровело 89 267 498 человек, число смертельных исходов достигло 3 197 871.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пока нет такого объема информации, который позволил бы быть уверенными в том, что вакцинированные абсолютно ни для кого не опасны. Чтобы уберечь себя и окружающих, важно следить за состоянием здоровья, несмотря на прививку.