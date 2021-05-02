Голикова объяснила, зачем сдавать ПРЦ-тест привитым от коронавируса

Даже привитых россиян, которые возвращаются на родину, просят сдавать тесты на наличие заболевания не просто так.

Вице-премьер России Татьяна Голикова объяснила, зачем россиянам, которые сделали прививку от коронавируса, нужно сдавать ПРЦ-тесты после возвращения из-за границы. Об этом пишет ТАСС.

Она отметила, что пока нет такого объема информации, который позволил бы быть уверенными в том, что вакцинированные абсолютно ни для кого не опасны. Чтобы уберечь себя и окружающих, важно следить за состоянием здоровья, несмотря на прививку. Голикова призвала не пренебрегать ПРЦ-тестированием.

Она также добавила, что около 300 тысяч россиян делают прививки от коронавируса каждые сутки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России число заражений коронавирусом опустилось ниже 9 тысяч за сутки.