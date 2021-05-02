В России число заражений коронавирусом опустилось ниже 9 тысяч за сутки

В первый день мая выявили 8,6 тысяч случаев заражения.

В России за 1 мая выявили более 8,6 тысяч заражений коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале.

Больше всего заболевших выявили в Москве – там успели заболеть почти 2,7 тысяч человек. На втором месте оказался Санкт-Петербург – 719 случаев заражения, тройку лидеров замыкает Московская область с 650 случаями.

За прошедшие 24 часа скончались 342 пациента. Таким образом, общее количество инфицированных достигло 4,8 миллионов человек, а летальных исходов – 110,8 тысяч человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мурашко рассказал о напряженной ситуации с коронавирусом в России. На данный момент в стране под наблюдением остаются более 300 тысяч человек, зараженных инфекцией.