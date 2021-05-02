Мурашко рассказал о напряженной ситуации с коронавирусом в России

На данный момент в стране под наблюдением остаются более 300 тысяч человек, зараженных инфекцией.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что эпидемиологическая обстановка с коронавирусом в России остается напряженной. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что сейчас под наблюдением врачей находятся более 300 тысяч россиян. Мурашко напомнил, что россиянам продлили майские праздники, чтобы «разорвать цепь передачи заболевания». Таким образом, людям стоит быть осторожнее, соблюдать все правила и после 10 мая ситуация может уже улучшится.

Мурашко добавил, что для формирования популяционного иммунитета нужно привить от коронавируса почти 70 миллионов россиян.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге от коронавиурса привились более 568 тысяч человек. Из них почти 436 тысяч полностью закончили цикл вакцинации.