В Петербурге от коронавиурса привились более 568 тысяч человек

В Петербурге от коронавиурса привились более 568 тысяч человек
Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Из них почти 436 тысяч полностью закончили цикл вакцинации.

В Санкт-Петербурге количество людей, сделавших прививку от коронавируса, достигло отметки в 568 тысяч. Об этом говорится в информационной справке по противодействию эпидемии COVID-19, опубликованной на сайте Смольного.

Известно, что полностью закончили цикл вакцинации 435 969 пациентов. За период массовой вакцинации в город успели привезти более 733,5 тысяч комплектов препарата, который ежедневно распределяют между пунктами.

«Неизрасходованный остаток в поликлиниках на данный момент – 122 500 комплектов. Остаток на фармбазе — 42 180. Запас вакцины в городе составляет 164 680 комплектов доз»,

— говорится в справке.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге, несмотря на праздники, продолжится вакцинация.

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