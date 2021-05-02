В Петербурге, несмотря на праздники, продолжится вакцинация

Городские поликлиники также будут работать в обычном режиме.
В Санкт-Петербурге во время длинных майских выходных можно будет сделать прививку от коронавируса. Все пункты, с 1 по 10 мая, продолжат работу в штатном режиме. Об этом сообщили в Смольном.
Известно, что вакцинироваться можно как в поликлинике по записи, так и в торговых центрах – туда записываться заранее не нужно. Также будут без изменений в режиме работы открыты городские поликлиники.
«Плановые визиты к врачам сохраняются. Если пациенты по тем или иным причинам не смогут прийти, необходимо отменить запись или известить об отмене визита учреждение»,
— говорится в информационной справке.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге за месяц улучшилась эпидемиологическая обстановка: меньше заражений и смертей от ковида-19.