В Петербурге за месяц улучшилась эпидемиологическая обстановка: меньше заражений и смертей от ковида-19

Если сравнивать с показателями марта, то в марте горожане намного реже болели и умирали от заражения инфекцией.

В Санкт-Петербурге подвели итоги очередного месяца борьбы с коронавирусом. В апреле 2021 года снизились все показатели, благодаря чему можно говорить об улучшении эпидемиологической обстановки. Данными поделились в Смольном, опубликовав информационную справку по противодействию эпидемии COVID-19.

Так, в марте от коронавируса умерли 1320 человека, в апреле – на 32% меньше, то есть 895 пациентов. За медицинской помощью обращались на 22% реже, а количество наблюдаемых пациентов с подтвержденным диагнозом упало почти на 15%. Таким образом, в Петербурге болели 14,5 тысяч горожан.

«В апреле тренд на снижение распространения инфекции, в целом, сохранялся, но характеризовался замедлением и нестабильностью. Вторая волны эпидемии так и не снизилась до минимального уровня заболеваемости за всю эпидемию, который наблюдался в августе 2020 года», — говорится в справке.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Роспотребнадзоре рассказали, как завершить пандемию коронавируса.