В Роспотребнадзоре рассказали, как завершить пандемию коронавируса

В Роспотребнадзоре рассказали, как завершить пандемию коронавируса
Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Нужно, чтобы в стране сформировалась иммунная прослойка.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что нужно сделать для завершения пандемии коронавируса. Об этом пишет РИА Новости.

Она отметила, что достичь нулевых показателей по заболеваемости можно только в том случае, если сформируется иммунная прослойка. Врач призвала россиян привиться от коронавируса, тогда эпидемиологическая ситуация улучшится в ближайшее время.

«Тем, кто еще не вакцинировался от коронавируса, самое время сделать это сейчас. Для улучшения эпидситуации необходимо, чтобы популяционный иммунитет составлял не менее 60-70 процентов»,

— пояснила она.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге за сутки коронавирусом заразилось 718 человек. По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте.

вакцинация пандемия Роспотребнадзор


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Роспотребнадзоре рассказали, как завершить пандемию коронавируса
От ковид-19 умерло еще 36 петербуржцев
В Петербурге за сутки коронавирусом заразилось 718 человек
91 житель Ленобласти подхватил коронавирус
В Тихвине оперативно задержали мужчину, выстрелившего в голову родного дяди
Началась проверка после столкновения автоледи на «Калине» и ...
Что на самом деле происходит между Дженнифер Лопес и Алексом Родригесом
В Гатчине поймали индивидуального предпринимателя, установившего ...