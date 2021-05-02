В Роспотребнадзоре рассказали, как завершить пандемию коронавируса

Нужно, чтобы в стране сформировалась иммунная прослойка.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что нужно сделать для завершения пандемии коронавируса. Об этом пишет РИА Новости.

Она отметила, что достичь нулевых показателей по заболеваемости можно только в том случае, если сформируется иммунная прослойка. Врач призвала россиян привиться от коронавируса, тогда эпидемиологическая ситуация улучшится в ближайшее время.

«Тем, кто еще не вакцинировался от коронавируса, самое время сделать это сейчас. Для улучшения эпидситуации необходимо, чтобы популяционный иммунитет составлял не менее 60-70 процентов»,

— пояснила она.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге за сутки коронавирусом заразилось 718 человек. По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте.