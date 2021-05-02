В Петербурге за сутки коронавирусом заразилось 718 человек

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 718 петербуржцев сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Об этом в воскресенье, 2 мая, сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью. Таким образом, с начала пандемии в Северной столице выявлено 417 195 заболевших.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 699 человека. Третье место у Подмосковья — 650 новых ковид-пациентов. В Ленинградской области за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 91 человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что первая партия вакцины «Спутник V» российского производства прибыла в Индию. Об этом стало известно в субботу, 1 мая.