В Индию прибыла первая партия вакцины «Спутник V»

В Индию прибыла первая партия вакцины &#171;Спутник V&#187;
"Спутник V" завезли в Индию. Фото: правительство Ленобласти

Первая партия вакцины «Спутник V» российского производства прибыла в Индию. Об этом стало известно в субботу, 1 мая.

Как сообщает India Today, препарат от коронавируса доставлен в аэропорт города Хайдарабад, партию отправил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Вакцину направят на утверждения регулирующих органов, после чего распределят для массовой вакцинации.

Помимо «Спутника V», в Индии уже используют две вакцины от коронавируса: от британско-шведской компании AstraZeneca и индийской фирмы Bharat.

С 1 мая в Индии стартует новый этап национальной кампании по вакцинации, теперь прививаться разрешено всем совершеннолетним гражданам. До этого момента прививку делали только гражданам старше 45 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Албания зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V».

"Спутник V" вакцинация от коронавируса индия


 

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