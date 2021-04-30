Албания зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»

Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Минздрав Албании зарегистрировал вакцину коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

В страну уже осуществлена поставка первой партии российской вакцины», — заявили в фонде.

В страну уже поставлена первая партия российской вакцины.

Страна стало 64-м государством, где одобрение применение российского препарата.

Напомним, «Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.