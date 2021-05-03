С 3 по 12 мая на КАДе между развязками ЗСД с Таллинским шоссе перекроют две полосы

На участке внутреннего кольца КАД между развязками ЗСД с Таллинским и шоссе с 3 по 12 мая перекроют третью и четвертую полосы движения. Об этом сообщает ФКУ управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад».

На КАДе из-за дорожных работ на участке между транспортной развязкой в узле пересечения с трассой ЗСД и Дачным проспектом и транспортной развязкой на пересечении с Таллинским шоссе будут перекрыты две полосы движения.

В ведомстве рассказали, что перекрыли дорогу потому, что необходимо ликвидировать колейности покрытия проезжей части.

Плюс ко всему по первой и второй полосам будет действовать ограничение скоростного режима до 50 км/ч. То есть на данном участке дороги только три полосы будут доступны для движения.

Сообщается, что при проведении работ установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и смонтируют световую сигнализация.

Отмечается, что работу будут вестись круглосуточно и в две смены. Напомним, что сведения о закрытии полосы будет выведена на табло.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на КАД между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе перекроют две полосы движения.