Пришли к шапочному разбору: фееричное шоу дронов обернулось волной недовольства среди петербуржцев

В Петербурге Фестиваль дронов обрадовал далеко не всех. Фото: instagram.com/kononov_vassiliy_kosmetolog/

В Петербурге Фестиваль дронов обрадовал далеко не всех. Фото: instagram.com/kononov_vassiliy_kosmetolog/

В воскресенье, 2 мая, в центре Петербурга прошел Международный фестиваль дронов, данное действие развернулось у стен Петропавловской крепости, однако не все успели лицезреть захватывающее шоу. Петербуржцы в социальных сетях высказали свое недовольство.

Больше всего негатива было связано с тем, что фестиваль дронов начали раньше, чем обещали.

Так, организаторами было заявлено начало на 22:30, однако все началось уже в 22:00. И все желающие насладиться фестивалем подоспели уже к шапочному разбору. Целые семьи подтягивались в центр Северной столицы, но к сожалению, застать феерии так и не смогли.

Еще одной причиной, по которой «испортили праздник петербуржцам и гостям города» стали большие пробки.

Пользователи сети заявили, что организации движения совсем не было.

Большое количество горожан были разочарованы организационным процессом мероприятия.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что 3 мая состоится концерт, на котором латиноамериканские ритмы надеятся найти отклик в сердцах петербуржцев.