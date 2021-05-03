Концерт 3 мая: латиноамериканские ритмы надеятся найти отклик в сердцах петербуржцев

В Петербурге пройдет "Вечер в ритме Bossa nova". Фото: unsplash

В Петербурге пройдет "Вечер в ритме Bossa nova". Фото: unsplash

Яркие и насыщенные выходные позади, поэтому понедельник можно посвятить чему-то более спокойному и безмятежному, например, концерту «Вечер в ритме Bossa nova».

В связи с тем, что президент России подписал указ о нерабочих 11 днях в мае, Gazeta.SPb рассказывает, чем заняться в Петербурге на «каникулах».

Во дворце Белосельских-Белозерских на Невском проспекте дома 41 в 19:00 пройдет музыкальный концерт.

Программа состоит из произведений бразильских композиторов в стиле босса-нова и самба. Бразильская популярная музыка, представляющий собой синтез местного фольклора и джаза.

Организаторы мероприятия надеятся, что необычные латиноамериканские ритмы вызовут интерес у публики и найдут отклик и в сердцах петербуржцев.

Сообщается, что продолжительность концерта 2 часа 15 минут с одним антрактом.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что капелла Петербурга 3 мая ждет своего зрителя на музыкальный концерт.

Ранее Gazeta.spb.ru писала, что горожанам напомнили, почему Петербург — Северная Венеция.