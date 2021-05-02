Речной карнавал: 2 мая горожанам напомнят, что Петербург Северная Венеция

Речной карнавал: 2 мая горожанам напомнят, что Петербург Северная Венеция
По Мойке и Фонтанке проплывут украшенные суда. Фото: vk.com/riverkarnaval

В Петербурге в честь открытия туристического сезона на Фонтанке и Мойке состоится Речной карнавал.

В связи с тем, что президент России подписал указ о нерабочих 11 днях в мае, Gazeta.SPb рассказывает, чем заняться в Петербурге на «каникулах».

Еще одно название Петербурга это — Северная Венеция, так называют город потому как его архитектура ужасно похожа на одноименный город.

В связи с этим организаторы Речного карнавала решили напомнить горожанам и гостям города о тоц самой атмосфере. Так, с 12:00 и до 14:00 Речной карнавал пройдет на реке Фонтанка, в Крюковом канале, а также на реке Мойка, в Зимней канавке.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге открылась выставка уличных художников, переехавших в стены галереи.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что с 1 по 3 мая в Юсуповском саду будут стрелять из огнемета.

2 мая новости СПб праздник речной карнавал


 

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