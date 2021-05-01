В Петербурге открывается выставка уличных художников, переехавших в стены галереи

В Петербурге открывается выставка уличных художников, переехавших в стены галереи В Петербурге 1 мая откроется бесплатная выставка стрит-арт-художников «Постграффити», сумевших с улиц проникнуть в галереи, ища свою музу и признание.

В общественном пространстве «Дом культуры» с 1 по 20 мая на проспекте Стачек, 72 пройдет выставка уличных художников «Постграффити». Открытие запланировано на 17:00.

Данный проект — это не граффити однодневки, которые сегодня есть, а завтра коммунальщики их закрасили. Художники «Постграффити» это про долговечность рисунка и объявление автора во всеуслышанье.

Эти художники сегодня хотят общественного признания. Они собрались вместе, чтобы делиться опытом друг с другом, при этом придерживаясь лишь своего оригинального стиля.

У искусства «на стене» тоже сегодня есть свои направления и жанры. Все многообразие собрали здесь, в «Доме культуры» в стенах картинной галереи. Здесь свои работы покажут художники из регионов России.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 1 мая в Юсуповском саду стартует Фестиваль водных фонариков, который горожане смогут посетить в первый день длинных выходных.