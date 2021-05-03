Капелла Петербурга 3 мая ждет своего зрителя на музыкальный концерт

Капелла Петербурга 3 мая ждет своего зрителя на музыкальный концерт
Горожан ждут на музыкальный концерт. Фото: pixabay

После яркого и насыщенного уикенда встретить неделю стоит несколько спокойнее, например, понедельник третьего мая можно посвятить музыке.

В связи с тем, что президент России подписал указ о нерабочих 11 днях в мае, Gazeta.SPb рассказывает, чем заняться в Петербурге на «каникулах».

В Петербурге на набережной реки Мойки дома 20 горожан и гостей города будут ждать в Петербургской капелле на программу «Концерт артистов хора».

3 мая в 15:00 слушатели смогут узнать о корнях музыкальной жизни России, о том, как хор стал первым учебным музыкальным заведением.

Зрителям расскажут, о знаменитых основателях и продолжателях, кроме того о самом здании Капеллы, ведь оно является истинным памятником культуры.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что ночью 2 мая небо Петербурга озарили летательные объекты.

Ранее Gazeta.spb.ru писала, что горожанам напомнили, почему Петербург — Северная Венеция.

3 мая новости СПб петербургская капелла


 

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